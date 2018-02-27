Minik yüreklerden dökülen cümleler Mehmetçiklere gidecek

Okuma yazmayı yeni öğrenen 1’inci sınıf öğrencileri ilk mektuplarını Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiklere yazdı. Yazdıkları mektuplarda askerlere dua eden minik öğrenciler, kağıtları da bayrak ve tank resimleriyle süsledi. Gerçekleştirilen bu uygulama ile çocuklara milli duygular kazandırılması amaçlanırken, hem de vatan, millet gibi kutsal değerler öğretiliyor. Miniklerin yazdıkları mektuplar, posta ile Afrin’deki Mehmetçiklere gönderilecek.

“Bu mektupları yazarken çocuklarımız çok büyük heyecan, milli şuur ve farkındalık kazandılar”

Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu 1/C sınıf öğretmeni Rafiya Aydın, bu uygulama ile çocuklara milli duyguların aşılandığını ifade ederek, “Biz bu sene okuma yazmayı öğrendik öğrencilerimizle ve ilk mektuplarını Afrin’deki asker abilerine yazmak istediler. Bu proje kapsamında çocuklarımızın temiz duygularıyla Afrin’deki asker ağabeylerine mektup yazdık. Amacımız çocuklarımıza milli ve manevi duyguları, vatan, bayrak, millet bağımsızlık gibi kutsal değerlerimizi en doğru şekilde kavratmaktı. Bu mektupları yazarken çocuklarımız çok büyük heyecan, milli şuur ve farkındalık kazandılar. Minik kalpleriyle, tatlı dilleriyle, minicik elleriyle yazıkları mektuplar ile çok güzel dualar ettiler. Asker ağabeylerine çok güzel temennilerde bulundular. Bu sayede hayatları boyunca unutamayacakları bir anı da biriktirmiş oldular” şeklinde konuştu.

“Bu çocuklarımız gibi bir nesil geldiği sürece gözümüz arkada olmaz”

Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Karakuş, çocukların mektuplarına baktıklarında gurur duyduklarını söyleyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu tabi ki öğretmenimizin fikriydi. Öğretmenimizin fikrine biz de destek verdik. Burada amacımız ve projemiz, çocuklarda erken yaşlarda vatan bilincini geliştirmek. Zaten çocukların mektuplarına baktığımızda gerçekten gurur duyabiliriz. Çocuklarımızın her birinin mektubunda ne kadar vatanını çok sevdiklerini, askerleri çok sevdiklerini görebiliriz. İnşallah bütün Türkiye’ye yayılan bir proje olur. Mektuplara baktığımızda çocuklar gerçekten operasyonu anlamışlar, anlamanın yanında gerçekten onu yaşıyorlar. Askerlerimizin orada çektikleri duyguları, vatan aşkını yaşıyorlar. Eminim ki onların yaşları uygun olsa çocukların her biri orada seve seve asker olurdu Afrin’de. Bizde çocuklarımız gibi Afrin’deki askerlerimizi destekliyoruz. İnşallah Allah onların yardımcısı olur. Bu çocuklarımız gibi bir nesil geldiği sürece gözümüz arkada olmaz. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

Minik öğrenciler de askerleri çok sevdiklerini ve onlar için dua ettiklerini ifade ettiler.