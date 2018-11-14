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Minik yüreklerden 'İyilik yap izi kalsın' projesi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Anaokulu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma ve paylaşmanın önemini öğreniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Anaokulu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma ve paylaşmanın önemini öğreniyor.


Kırka Mahallesinde bulunan anaokulu öğrencileri, milli ve manevi değerler eğitimi kapsamında bir projeye imza attı. 'İyilik yap izi kalsın' isimli projeyi hayata geçiren öğrencilerin daha başarılı olması hedefleniyor. Kırka Anaokulu Müdiresi Zeynep Filiz, "Değerler eğitimi kapsamında çocuklarımıza yardımlaşma ve paylaşmanın önemini anlatmak onları da işin içine katmak için bir proje yaptık.Projede okulumuz öğretmen, örgenci ve veli iş birliği ile erzak, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan yardım kolileri hazırlayarak belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İlk kolimiz yarın ihtiyaç sahibine ulaşacak" dedi.

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