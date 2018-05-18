Minikler polis ağabeylerini ziyaret etti

Engelliler Haftası münasebetiyle, Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri skişehir Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in makamında kabul ettiği minik ziyaretçilere günün anısına çeşitli hediyeler taktim edildi.

Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Dinç, çocuklarla yakından ilgilendi. Daha sonra MOBESE merkezini gezen misafirler, emniyet müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçleri yakından tanıma fırsatı bularak eğlenceli vakit geçirdi.