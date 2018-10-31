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Minikler tarih öncesine gitti

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Jurassic Age etkinliği ile minik ziyaretçilerini tarih öncesi çağlara götürdü.


Espark AVM'de 3 gün süren ve özel etkinlik alanında gerçekleşen Jurassic Age etkinliğinde çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı. Alanda görevlilerden dinozorlar hakkında bilgiler alan çocuklar, tarih hakkında bilinmeyenleri öğrendi. Dinozorlarla dans da eden çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklarıyla birlikte oyun alanının kenarında bekleyen aileler de miniklerin mutluluklarına ortak oldu.

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