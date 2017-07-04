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04 Temmuz 2017 14:24

Minikler toprakla buluştu

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Gönülbağı ve Türkmendağı Hobi Bahçesi’ni gezdi.

Minikler toprakla buluştu

04 Temmuz 2017 14:24


5 ve 6 yaş arası öğrencilerin katıldığı etkinlikte, minikler toprakla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Gönülbağı ve Türkmendağı Hobi Bahçesini gezen Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, bahçedeki ürünleri inceledi. Gerçekleştirilen gezi sayesinde doğal olarak yetişen ürünleri gözlemleyen minikler, dallarında yeni oluşan ürünleri sulamayı da ihmal etmedi. Etkinlikte minik öğrenciler tarım faaliyetlerini yakından inceleyerek, sebzeleri tanıma imkanı buldu. Minikler Hobi Bahçesi’nde gün boyu keyifli zaman geçirdi. Gönüllerince eğlenen çocuklar, aynı zamanda öğrenmeye ve keşfetmeye devam etti. Minikler, meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini de öğrendi.




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