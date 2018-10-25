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Miniklerden Başkan Bozkurt'a 29 Ekim ziyareti

İnönü Anaokulu öğrencileri, ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ dolayısı ile Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret ettiler.

İnönü Anaokulu öğrencileri, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'' dolayısı ile Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ettiler.


İnönü Anaokulu öğrencileri, okul müdürleri ve öğretmeleri eşliğinde ‘'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'' etkinlikleri çerçevesinde İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, makamında ağırladığı çocuklarla tek tek sohbet ederek yapmış oldukları anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri takdim eden miniklerle neşeli bir atmosferde sohbet eden Başkan Bozkurt, öğrencilere başarılı, mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileklerini iletti ve geleceğin teminatı olan çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

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