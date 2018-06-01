Miniklere ‘Jimnastik ile büyüyün’ tavsiyesi

Jimnastiğe küçük yaşlarda başlanılması, çocukların fiziki esnekliğe kavuşmalarına ve estetik bakış açısı kazanmalarına fırsat sağlıyor. Eskişehir’de özel bir sanat okulunda eğitmen olarak görev yapan Erkan Akın, jimnastik branşının çocukların gelişimi için en uygun branşlardan biri olduğunu dile getirdi. Eğitmen Erkan Akın, jimnastik branşının diğer sporların da temelini teşkil ettiğini vurgulayarak ailelere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

"Çocuğun ruhsal ve fiziksel yönden gelişimini sağlıyor"

Uzun yıllardır çocuklara yönelik birçok sanatsal ve sportif eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Akın, “Çocuklara yönelik dans, jimnastik, bale, modern, dans eğitimi veriyoruz. 3 yaşından itibaren eğitim vermeye başlıyoruz. Hem yıl sonu gösterileri hem de yarışmalara göre çalışmalar yapmaktayız. Çocukların özellikle jimnastiğe 3 yaşlarında başlamaları çok önemli. Hem çocuğun komut alma yeteneğinin gelişmesi gerekiyor hem de ailesel olarak yaşam tarzı değişikliği bakımından buna destek verilmesi gerekiyor. Çocukların karakteristik olarak uygun oldukları yaşlar 3 yaş ve üzeri olarak kabul edilmekte. Daha sonraki boyutlarda çocuğun ruhsal ve fiziksel yönden gelişimini sağlıyor. Hem fiziki hem de estetik yönden sağladığı gibi bunun yanında jimnastik, olimpik bir branş olduğu için diğer branşlara geçişlerde de kolaylık sağlıyor. Hem kız hem de erkeklere uygun bir branş olduğu için genelde vücut gelişimlerini sağlama açısından çocuklarımızı bu sporlara başlangıç bir branş olarak getirmeleri, ileri yaşamlarında sporcu olsunlar veya olmasınlar diğer eğitimsel konularına katkı sağlayacaktır. Hem estetik yönden katkı sağlayacaktır, hem fiziksel yönden katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda küçük yaşlarda spora başladığı için ileri dönemlerde kendisine duyacağı öz güven gibi faktörleri de ortaya çıkaracaktır” şeklinde konuştu.

"1 haftada adapte olan da var, 1 ayda da"

Çocuklarını jimnastik eğitimine yazdıran bazı ailelerin kararsız olarak kendilerine geldiğini dile getiren Akın, şunları kaydetti:

“Genel olarak ilk ders aşamasında, bir sınıf ortamında ‘1-2 hafta deneyelim’ diyenlere biz ‘En az 1 ay çocuğumuzu görelim’ diyoruz. Çünkü ortamın fiziki yapısı, hocaya alışması, geliş ve gidiş saatlerinin olması, bunlar önemli şeyler. 2 haftada, 1 haftada adapte olanlar da var. Ama 1 ayda da olanlar var. Bunlar kaynaştırma sınıflarına alınmakta. Daha sonraki boyutta, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık çalışmalarımız sonucunda çocuğumuz ileri dönemlerde gösteri sınıflarına, yarışma sınıflarına ayrılıyor.”