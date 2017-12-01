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01 Aralık 2017 15:50

Miniklere trafik bilinci kazandırmak için eğitim verildi

İlk ve orta okullarda eğitim gören miniklere trafik bilinci kazandırmak için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından seminer ve eğitimler verildi.

Miniklere trafik bilinci kazandırmak için eğitim verildi

01 Aralık 2017 15:50


2017-2018 öğretim yılı boyunca öğrencilere trafik kural bilincinin kazandırılması ve toplumdaki trafik kültür seviyesinin artırılması amacıyla, seminer ve eğitimler verilmesi planlandı. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi bünyesinde bulunan Sezai Aksoy Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine İl Emniyet Müdürü Engin Dinç‘in de katılımlarıyla uygulamalı bir eğitim verildi. Eğitime katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Dinç, eğitim sonunda hatıra fotoğrafı çektirip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.




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