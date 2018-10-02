Miniklerin koca çınarlara Yaşlılar Günü ziyareti

Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Emek Oyuncak Evi ve Kütüphanesi'nden çocuklar, yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı vatandaşları unutmadı. Odunpazarı Belediyesi, yaşlı vatandaşlar ile ilgili çalışmalarını Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürüyor. Yaşlı vatandaşlar için ‘Koca Çınar Yaşam Merkezi', ‘Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde' (SOBE) ve ‘Yaşlı, Engelli ve Hastalar İçin Evde Banyo Hizmeti' çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde de yaşlı vatandaşları unutmadı. Dünya Yaşlılar Günü, Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle gün boyu kutlanırken, Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Emek Oyuncak Evi ve Kütüphanesi'nden çocuklar yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Koca Çınarların ilk ziyaretçileri Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri oldu. Hazırladıkları tebrik kartlarını sahiplerine veren minikler, yaşlıların Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayan, şiirler okuyan yaşlılar, duygu dolu anlar yaşadı. İkinci ziyaretçiler ise Emek Oyuncak Evi ve Kütüphanesi'nden çocuklar oldu. Yanlarında getirdikleri çikolataları ikram eden çocuklar, daha önce hazırladıkları tebrik kartları ile yaşlıların gününü kutladı. Şiirlerin ve şarkıların okunduğu ziyaret keyif dolu anlara ev sahipliği yaptı.