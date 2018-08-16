Miniklerin mektuplarına cevap geldi

Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için mektup yazan Tunalı İlköğretim Okulu öğrencileri, Mehmetçik’e destek olmak için mektuplar gönderdi. Mektuplara Mehmetçik tarafından ilgi gösterildiği ve cevap gönderileceği haberini alan minikler, yanıtın gelmesini beklemeye başladı. Geçtiğimiz gün Tunalı İlköğretim Okulu Müdürü Ali Gezici’yi ziyaret eden Tepebaşı Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Süleyman Türkmen, cevap olarak gönderilen teşekkür belgesini ulaştırdı.

"Bizlerin daima askerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz"

Cevap belgesini teslim alan Müdür Gezici, büyük bir onur ve gurur yaşadıklarını kaydetti. Daima Mehmetçik’in yanında olduklarını belirten Gezici, "Öğrencilerimizle birlikte Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerimize destek vermek üzere; askerlerimize mektup yazdık. Mektuplarımızın askerlerimizin eline ulaştığını ve harekata katılan askerlerimizin bundan çok memnun olduklarını öğrendik. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından mektuplarımıza cevap olarak teşekkür belgesi gönderilmiş. Teşekkür belgesini Tepebaşı jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Süleyman Türkmen okulumuza gelerek takdim ettiler. Mektuplarımızın ulaştığında askerimizin duygulandığı gibi, teşekkür belgesini alınca biz de aynı duyguları yaşadık. Geleceğin askerlerine, görev başındaki askerlerimizden gelen bu belge bizim için büyük bir onur ve gurur vesilesi olmuştur. Bizlerin daima askerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizin başarısı içindir. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Ayrıca Tepebaşı Jandarma Bölük Komutanımız Binbaşı Süleyman Türkmen’e de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mektupları okurken gözlerimiz doldu"

Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından gönderilen ve Tuğgeneral Turgay Aras imzası taşıyan teşekkür belgesinde ise, "Aziz milletimizin kıymetli evlatları; göndermiş olduğunuz çok anlamlı ve değerli mektuplarınızı almış bulunmaktayız. Mektuplarınızı okuduk ve bize muazzam bir güç verdi. Her birini okurken gözlerimiz doldu. Bir kez daha anladık ki; yüce Türk Milleti’nin kararlılığı ve desteği sürdüğü müddetçe, vatanımızı yıkmaya yeltenenler her zaman hüsrana uğrayacaktır. Zeytin Dalı Harekatı çok başarılı bir şekilde devam etmektedir. İçiniz rahat olsun. Son terörist temizleninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çok değerli ve sevgili öğrencilerimiz, emek vererek yazmış olduğunuz mektuplarınıza teşekkür eder, gözlerinizden öper, anne, baba ve öğretmenlerinize saygılarımızı sunarız. Operasyonlar sırasında şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yüce milletimize şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.