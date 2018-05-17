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17 Mayıs 2018 12:58

Miniklerin tekvandoda birincilik heyecanı

Minikler Bahar Şenliği Tekvando Dostluk Turnuvasına katılan Atılgan Genlik Spor Kulübü sporcuları, 23 kulüp arasında Eskişehir birincisi oldu.

Miniklerin tekvandoda birincilik heyecanı

17 Mayıs 2018 12:58


Atılgan Gençlik Spor Kulübü Başkanı da olan antrenör Erol Kömürcü, konuşmasında "Bu başarı hepimizin. Bu bir ekip işi. Başta spora ve sporcuya verdikleri destekten dolayı Şehit Yalçın Baykuş İlkokul Müdürü Emre Akpınar teşekkür ediyoruz. Sporcularımız üstün başarı gösterdiler. Çalıştılar başarılı oldular. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek ve başka şampiyonluklara da imza atacağız" dedi.


Alınan başarının ardından Atılgan Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Şehit Yalçın Baykuş İlkokul Müdürü Emre Akpınar’ı makamında ziyaret etti.




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