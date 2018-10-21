MMO'dan bölüme hoş geldin buluşması

Makina Mühendisleri Odası tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencilerine 'Hoş geldin' etkinliği yapıldı.

Her iki bölümün birinci sınıf öğrencileri, bölüm başkanları ve öğretim görevlilerin katıldığı etkinlikte, oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Makina Mühendisleri Odası Başkanı Atila Tomsuk, öğrencilere hem öğrencilik hayatlarında hem de mesleğe atıldıklarında yapmaları gerekenler konusunda önerilerde bulundu. Tomsuk, “Eğitim döneminiz boyunca eksiklerinizi tamamlayarak sizi iş hayatına hazırlamak gibi bir derdimiz var. Makina Mühendisleri Odasına üye olan arkadaşlarımızla bu yolda ilerliyoruz. Mümkün olduğunca bu 4 yıllık süre içerisinde eksiklerinizi tamamlamanız lazım” dedi.

"Rakiplerinizden bir adım öne çıkmalısınız"

Çok fazla mezunun olduğunu aktaran Tomsuk, "Sadece sizin üniversitenizden sizinle birlikte 130 makina ve endüstri mühendisi mezun olacak. Bu 130 kişinin tamamı istediği işe yerleşemeyecek. Sizin diğerlerinden bir adım öne çıkmanız gerekecek. Bir işe o kadar çok kişi başvuracak ki birçoğu görüşmeye bile çağrılmadan elenecek. Burada en önemli kriter yabancı dil konusu. Bir yabancı dil olmazsa olmaz, ikinci dil de olursa çok iyi olur. Bu anlamda yurt dışı programları da çok önemli. Hem derslerinize aksatmadan devam ederek hem de eksiklerinizi gidererek bu 4 yılı bitirmelisiniz. Önünüzde 4 yıllık süre var. Bu süreyi çok iyi kullanın. İş görüşmesine gittiğinizde sizin sadece dilinize veya teknik kabiliyetinize değil; konuşmanıza, kişisel gelişimine de önem verecekler. Altınızda çalışacak mavi yakalı işçilere karşı sorumluluk alıp alamayacağınıza, iletişiminize, ikna kabiliyetinize de bakacaklar. Bu yüzden sinemaya, tiyatroya gidin, kitap okuyun. Arkadaşlarınız arasında konuşup tartışmanız lazım” diye konuştu.

Makina Mühendisleri Odasının faaliyetleri hakkında bilgi veren Neşet Aykanat ise, öğrenci komisyonu bünyesinde verdikleri mesleki eğitim ve kurslar hakkında konuştu. Aykanat, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda bu kursların açıldığını söyleyerek öğrencilere yönelik teknik gezi ve staj gibi konularda da destek olduklarını ifade etti.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.