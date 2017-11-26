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26 Kasım 2017 01:54

Mobilya atölyesi alev alev yandı

Eskişehir’de bulunan bir mobilya atölyesi, alev alev yandı.

Mobilya atölyesi alev alev yandı

26 Kasım 2017 01:54


Yangın, Baksan Sanayi Sitesi 3072. sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edilirken, atölye içerisinde bulunan kimyasal maddeler ara sıra reaksiyon gösterdi. Veli Çirçil’e ait olan mobilya atölyesindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.


Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.




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