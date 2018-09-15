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Moğollar, Eskişehir'de sahneye çıkıyor

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği 12.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek son konserde müzik grubu Moğollar sahne alacak.


Sempozyum kapsamında düzenlenen konser programları, Moğollar konseri ile son bulacak. Organizasyonun ana sponsorlarından Espark AVM'nin destekleri ile düzenlenen konser, 16 Eylül Pazar günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, AVM yanında bulunan açık otopark alanında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 1967 yılında müzik hayatına başlayan ve birçok esere imza atan grup, sevilen şarkılarını Eskişehirli sevenleri için seslendirecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, tüm Eskişehir halkını konsere davet etti.

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