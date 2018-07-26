Motora giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, Arifiye Mahallesi Müftülük Sokakta meydana geldi. İş yerinden çıkan bir vatandaş, aracına binip çalıştıracağı sırada motordan kedi sesi duydu. Önce sesin dışarıdan geldiğini zanneden şahıs, daha sonra kedi sesinin aracının motor bölümünden geldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine intikal eden Eskişehir İtfaiyesi kurtarma ekibi çalışmalarına başladı. Yavru kedinin araç motorunun alt kısmına sıkıştığını tespit eden ekipler, kriko ve takozlarla otomobili kaldırdı. Daha sonra bir itfaiye eri aracın altına girerek yavru kediye ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin kediye ilk müdahalesinin ardından hayvan barınak yetkililerine teslim edildi.