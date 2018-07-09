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09 Temmuz 2018 11:02

Motosiklet turu yaparken define çukuruna düşüp yaralandı

Eskişehir’de motosiklet turu yapan gruptan bir kişi, açılan define çukuruna düşerek yaralandı.

Motosiklet turu yaparken define çukuruna düşüp yaralandı

09 Temmuz 2018 11:02


Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Emirler mahalleleri arasında meydana geldi. Demiratlar Motosiklet Kulübü üyeleri, tur için uygun alanda gezintiye çıktı. Bu sırada grup üyelerinden Serkan Pişkin, belli olmayan define çukuruna motosikleti ile düştü. Demiratlar Motosiklet Kulübü Başkanı Erman İyidirli ve grup üyeleri tarafından yardımına koşulan Pişkin’in, kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.


Öte yandan 2 hafta önce de aynı güzergahta tur yapan grup üyeleri, çukurun yeni açıldığını ve daha önce çukuru görmediklerini dile getirdi.




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