Muay Thai müsabakalarında altın kemer Eskişehir’e

Düzce Üniversitesinin ‘bahar şenlikleri’ kapsamında 3’üncüsünü düzenlediği Bilim Kültür ve Sanat etkinliklerinde Profosyonel Muay Thai Altın Kemer müsabakaları yapıldı. Müsabakalara 18’i Türk, 18’i de yabancı olmak üzere toplam 36 sporcu katıldı. Gökmeydanspor Kulübü’nden 3 sporcunun katıldığı karşılaşmalar sonunda, 91 kilogramda Helgord Rahımzade uluslararası altın kemer, 75 kilogramda Arash Amini ikincilik ve 83 kilogramda Hiva Tahati ikincilik kazandı. Organizasyon sonunda başarılarından dolayı kulüp sorumlu antrenörü Mehmet Çizmelioğlu’nu ve sporcularını kutlayan kulüp başkanı Hilmi Yıldırım uluslararası arenada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, küçük desteklerle büyük organizasyonlarda başarılı olmalarını sağlayan başta Odunpazarı Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.