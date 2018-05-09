Müdür Bilge, Çifteler ve Sivrihisar’da

Dr. Uğur Bilge, Çifteler ve Sivrihisar Devlet Hastanelerine ayrı ayrı yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilge, Çifteler’de Başhekim Uzm. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, Sivrihisar da Uzm. Dr. Yavuz Selim Pehlivan dan Hastane hakkında bilgiler aldı. Hastanede tüm odaları, ameliyathaneleri, poliklinikleri tek tek inceleyen Müdür Bilge, hastane acil servislerini ve yatan hasta katlarını da gezerek hastalara ilçedeki sağlık kuruluşlarından almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.

Doç. Dr.Uğur Bilge Çifteler ve Sivrihisar’da hastane ziyareti akabinde Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte ilçedeki hastaların evlerine ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde gördü. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Müdür Bilge, ilçede verilen sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak istek ve önerilerini de dinledi. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları ise; bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini, moral bulduklarını, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür ettiler.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Hem il merkezimizdeki yöneticilerimiz hem de ilçelerimizdeki ki yöneticilerimizle hastaları evde ziyaret ederek, hem şifa dileklerimizi iletmekte hem de sorun ve önerilerini almaktayız.. Bu ziyaretler ile hizmet kalitemizi arttırırken vatandaşa ulaşan bir yönetim tarzı uyguluyor ve devletin sıcak, şefkatli yüzünü gösteriyoruz" dedi.

Ev ziyaretinde Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Selim Pehlivan, Çifteler Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yahya Kemal Balibaşa da eşlik etti.