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16 Ağustos 2018 11:13

Müdür Bilge’den bayram öncesi asırlık çınarlara ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Müdür Bilge’den bayram öncesi asırlık çınarlara ziyaret

16 Ağustos 2018 11:13

Dr. Uğur Bilge, ‘Asırlık Çınarlara Gidiyoruz’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 yaş ve üzerindeki yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ziyaretlerde yaşlılarla bizzat ilgilenerek muayenelerini yaptı. Asırlık çınarların yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik eden Bilge, çiçek takdiminde bulundu.


Doç. Dr. Uğur Bilge, "’Asırlık Çınarlara Gidiyoruz’ projemizle kent merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere tespit ettiğimiz 100 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı Sağlık Müdürlüğü olarak rahatsızlık durumlarına bakmaksızın evlerinde ziyaret ederek hatırlarını soruyor, sağlık ihtiyacı duyan yaşlılarımızla da ilgileniyoruz. Vermiş olduğumuz birçok sağlık hizmetlerimizin yanı sıra bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle de daha çok insanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu tür ziyaretlerimiz sadece yaşlılarımızı kapsamıyor. Sağlık kuruluşlarımızdan, hastanelerimizden, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızdan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm vatandaşlarımızı Evde Sağlık Hizmetleri Birimimizle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimize ilgili branş hekimlerimizi de dahil ederek kent merkezimiz ve ilçelerimizde de devam edeceğiz" dedi


100 yaş ve üzerindeki yaşlıların yakınları ise bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini, moral bulduklarını, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür etti.




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