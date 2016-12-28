Müdür Dinç’ten Başkan Yüzügüllü’ye iadeyi ziyaret

Eskişehir’e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye iadeyi ziyarette bulundu.

İlçe Kaymakamı Erdinç Yılmaz’ında bulunduğu ziyarette ilçe hakkında bilgiler alan Emniyet Müdürü Dinç, hizmet etmek amacıyla burada bulunduğunu belirterek, emniyetin güçlü olduğu yerde huzurun olacağını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüzügüllü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’e emniyet teşkilatının çalışmalarında her zaman yanında yer almaya çalıştıklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda emniyet teşkilatıyla beraber çalışacaklarını söyledi.