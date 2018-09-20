Muğla'dan geldi, Eskişehir'de şifa buldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Cüneyt Önel, 3 yıldır hiç bir çare bulunamayan omuz rahatsızlığından Eskişehir Özel Ümit Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 3 yıldır omuz ağrıları çeken ve birçok doktora başvurmasına rağmen sonuç alamadığını söyleyen Önel, “'Hangi beyne engel olabilirsin ki arayış içinde olmasın' sözünü kullanarak hastalığım için birçok yola başvurdum. Bodrum, Denizli ve İzmir'de birçok doktora başvurdum. Kırık çıkıkçılara bile gitmek zorunda kaldım. En sonunda Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Yılmaz bana önerildi. Mehmet hoca röntgenlerimde daha önce gittiğim hiçbir doktorun söylemediği sonuçları söyledi. Ve ameliyata karar verdi” dedi.

Eskişehir'e gelerek Özel Ümit Hastanesinde kapalı yöntemle ameliyat olan ve ertesi gün taburcu olan Hasta Önel, sağlığına kavuştu. “Hastalığım süresince birçok sıkıntı yaşamıştım” diyen Önel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Omuz ağrılarım boyun bölgelerime de yayılmıştı. Yaşam kalitem çok düşmüştü ve bu durum işimi de engellemişti. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Mehmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum, 3 yıl sonra bana şifa oldu. Mehmet Hocayı bundan sonra herkese önereceğim. İşinde başarılar diliyorum. Özel Ümit Hastaneleri'ne bünyesinde böyle bir doktor barındırmalarından dolayı ve ameliyatımdan, yatışıma ve taburcu oluşum sürelerince, kaliteli sağlık hizmetlerinden ve personelin ilgisinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”