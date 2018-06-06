Muharrem İnce Eskişehir’de

Sıhhiye Meydanı’nda toplanan on binlerce Eskişehirli marşlar ve şarkılarla miting havasına çok önceden girdi. İnce, sözlerine Eskişehir’i selamlayarak başladı.

Son günlerde Türkiye gündeminde bulunan apolet konusuna değinen Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Ben bu kadar miting gördüm, emin olun böylesini görmedim. Böyle bir şey yok. 4 Mayıs’ta yola çıktık. 5 Mayıs’ta mitinglere başladık. Başlarken yalan yok, ’İlk turda yüzde 30’u aşalım sonrasına bakarız’ dedim. Ama şimdi bakıyorum da niye 2. tura bırakalım? Erdoğan beni bırakmıyor. Bugün sizi çok güldüreceğim. Bir isteğim var, yoksa güldürmem. Yuh çekmeyin güldüreyim. Ben ana tarafından Rizeliyim, baba tarafından Selanikliyim. Geçen benim hemşehrim bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. İftarda Türk Ordusunu övmüyor, bayrak, millet demiyor ve beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Dedim ki, ’Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20. maddesi diyor ki, ’Silahlı kuvvetlerin personeli siyasete karışamaz.’ Bende ’Senin apoletlerini sökeceğim’ dedim. Ne dediysem arkasındayım. Sonra, apoletleri Apo’ya mı takacaksın? dediler. Ben Apo’yu tanımam ama Balyoz’da sökülen apoletler FETÖ’ye takıldı mı?" dedi.

"16 kanalda Muharrem İnce’yi görmeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı ile kendisi arasındaki farkları aktaran Muharrem İnce, "Ben, sen, o yok; biz var. Sağcı solcu, Türk Kürt yok, bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım. Sabah Urfa’daydım. NTV 10 dakika vermiş, Halk TV vermiş. Diğerleri hiç görmemiş. Benim dönemimde medya da özgürleşecek. Erdoğan ile İnce arasındaki farkı söyleyeyim sizlere. Bir, Erdoğan Saray’da yaşıyor, ben kazandığımda o Saray’da yaşamayacağım. Evimde yaşayacağım söz. Bugün iyice coştu, ’Benim için okulları ve köprüleri yıkacakmış’ diyor. Yemin ederim kırdı. Benim ağzımdan bu çıktı mı? Ben niye yıkayım? Sadece Saray’ın ışıklarını söndüreceğim. Bu Saray’ı gençlere vereceğim ve bilim merkezi yapacağız. 2. Erdoğan FETÖ’nün ayağına gitti. Ben FETÖ’yü ayağıma getireceğim. 3. diploma farkı mı? Onu cümle alem biliyor zaten. Benim Cumhurbaşkanlığım sürecinde televizyonu açınca 16 kanalda Muharrem İnce’yi görmeyeceksiniz. O ne ya öyle? İnsanlar iyi bir şey bile söylesen senden nefret ederler" diye konuştu.

"Çıkmazsan namertsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı televizyon programına davet eden İnce, "Bugün Muğla’da bir yerde konuşuyor. Fizik öğretmeni ama okuması yok demiş. Ya benim kapı gibi diplomam var, sen göstersene diplomayı. Bakın diplomasının olmaması ayıp değil. Ayıp olan, diploma olmadan var demek. Şimdi bir yandaş yazar dedi ki, ’Onun diplomasını FETÖ’cüler çaldı’ dedi. FETÖ’cüler açıklama yaptı, ’Çalacaktık gittik ama bulamadık’ dediler. Acaba Erdoğan’ın diploması yok da, cesareti var mı? Mesela bana ekonomi dersi vereceğini söylüyor. Sevgili hemşehrim, istediğin kanalda istediğin konu için gel karşıma çık. Çıkmazsan namertsin" şeklinde konuştu.

"Erdoğan’da para çok biliyorsunuz"

Milletin yaptığı bağışlar ile uçak kiraladıklarını belirten İnce, "Hızlı tren için kendilerini kutluyorum. Ben daha fazlasını yapacağım. Ama sen hızlı trenleri TÜLOMSAŞ’dan mı yoksa İspanya’dan mı alıyorsun? Yerliyim diyorsun, Saray’daki mermerler Afyon’dan mı, Kütahya’dan mı? Yoksa Hindistan’dan mı? Size yerli mermerin kullanıldığı bir yer söyleyeyim mi? Anıtkabir, Anıtkabir. Bakın Eskişehirliler, az önce ben sizlerin ödediği paralar ile var ya hani, bağış yapıyorsunuz. 8 kişilik küçük bir uçak kiraladık. Az yükselince taşlı tarlada gidiyorsun gibi oluyor. Canımız çıkıyor. Erdoğan’da para çok biliyorsunuz. Biz az önce Eskişehir Havaalanı’na indik ama tarifeli uçak seferi yok. Biz gelince söz bunu yapacağız" diye konuştu.