Muharrem İnce Eskişehir’de halka hitap etti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir’de Sıhhiye Meydanı’nda toplanan halka hitap etti. Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi 3B modeli ile yöneteceklerini söyleyen İnce, "Bir barışacağız. Başörtülü, başörtüsüz ayrımını kaldıracağız. İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bir üretim ekonomisi. 3’üncüsü ise bölüşeceğiz, nasıl bölüşeceğiz, adilce. En düşük emekli marşı 840 lira, Avrupa ile 4, Finlandiya ile 2 kat fark. Olmaz. O zaman size söz. En düşük emekli maaşı 3 ay içinde bin 500 lira olacak" dedi.

"Kamu İhale Kanunu’nu 180 kez değiştirdiler"

Kamu ihalesinin 180 kez değiştiğini söyleyen İnce, "Şimdi diyor ki bu kadar rahat ediyorsun. Parayı nereden bulacaksın diyor. Şimdi geldik paraya. Bir, Kamu İhale Kanunu’nu 180 kez değiştirdiler. Nasıl biliyor musun, yani diyor ki sana vereceğiz ihaleyi, uymuyor kanuna, değiştir. 180 kere değiştirdiler. Bu ne demektir, bir liralık işi 5 liraya yapmak demektir. Bunu bir kere değiştireceğiz, adam gibi olacak. İki 40 milyar dolar Suriyelilere harcadın. Suriyelileri nasıl bulduysak, milleti de öyle bulacak. Ne var bunda?" diye konuştu.

İnce Sıhhıye Meydanı’nda yaptığı konuşmasının ardından seçim otobüsüne binerek meydandan ayrıldı.