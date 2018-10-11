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Muhtar Petek'ten dikkat çeken anket

Deliklitaş Mahallesi Muhtarı Hüsnü Petek yaklaşan yerel seçimler öncesi ilginç bir uygulama başlattı.

Petek, yerel seçimde vatandaşa kimi aday görmek istediklerini sorarak, vatandaşın söylediği isimleri muhtarlık binası önüne hazırladığı panoya yazdı.


Muhtar Petek, mart ayında yapılacak ola yerel seçimler öncesi kamuoyu yoklaması yaptığını söyleyerek, “Bütün partiler 'halka soracağız, halkın istediği kişiyi aday göstereceğiz' diyorlar. Biz kamuoyu yoklaması yapmaya başladık. Vatandaşa mevcut belediye başkanlarımızın dışında, parti adayları dışında belediye başkanı olarak görmek istediğiniz kim var diye soruyoruz. Vatandaşın söylediği isimleri muhtarlığın önüne yazdım. Bu anketim adaylar belli olana kadar devam edecek” dedi.

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