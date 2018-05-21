Muhtarlar iftarda bir araya geldi

Her akşam farklı mahallede iftar programları düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, bu kez Odunpazarı ve Tepebaşı’nda görevli muhtarları ve ailelerini bir araya getirdi. Muhtarlar, bir davet salonunda yemekte buluşarak, hep birlikte oruçlarını açtılar. İftara, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer katıldı. Başkan Ataç iftara katılan herkesle tek tek tokalaşarak hayırlı Ramazanlar diledi. İftar programında konuşma yapan Başkan Ataç, muhtarlara seslendi. Sokak iftarlarının yerine değinen Başkan Ataç, "Ramazan sosyalleşmedir. Belki bir süredir birbirinizi göremiyordunuz, bu akşamki iftarda bir araya gelip sohbet etme fırsatınız oldu. Tepebaşı’nda iftarlar o kadar güzel geçiyor ki, birçok vatandaşımızla görüşüyoruz. Hal hatır soruyoruz. Özellikle sokak iftarlarının tadı başka. Tahmin ediyorum, ilk iftarımızdan bu yana belki de bir Eskişehir nüfusu kadar insanımız sofralarımıza oturmuştur. Filistin’deki katliamları biliyorsunuz. İnsanlık o kadar tuhaflaştı ki, Ramazan demiyor, din demiyor, insanlık demiyor, birbirlerine kıyıyorlar. Allah sonunu hayır etsin. 24 Haziran’dan sonra ülkemiz aydınlık bir ülke olsun. Birbirini seven insanların ülkesi olsun" dedi.

İftarın ardından sahneye çıkan Tepebaşı Belediyesi Halkoyunları ekibi, yöresel oyunlarını sergiledi. Ardından Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, şovlarıyla iftar programına renk kattılar.