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01 Temmuz 2017 15:07

Mustafa Ceceli, engelli hayranıyla şarkı söyledi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde unutulmaz bir konser veren Mustafa Ceceli, engelli hayranıyla düet yaptı.

Mustafa Ceceli, engelli hayranıyla şarkı söyledi

01 Temmuz 2017 15:07


30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Nasreddin Hoca’nın “Dünyanın merkezi burasıdır” diye işaret ettiği Sivrihisar’da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde, dün gece unutulmaz anlar yaşandı. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’nin sahne almasıyla festival alanı daha da hareketlenirken, Ceceli hayranlarıyla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Tekerlekli sandalye ile konsere gelen bir engelli hayranının yanına giden Ceceli, minik hayranı ile düet yaptı. Engelli kızın mutluluğu gözlerinden okunurken, festivalin bu akşamki konuğu ise, ünlü şarkıcı Atiye olacak.




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