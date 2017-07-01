Mustafa Ceceli, engelli hayranıyla şarkı söyledi

30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Nasreddin Hoca’nın “Dünyanın merkezi burasıdır” diye işaret ettiği Sivrihisar’da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde, dün gece unutulmaz anlar yaşandı. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’nin sahne almasıyla festival alanı daha da hareketlenirken, Ceceli hayranlarıyla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Tekerlekli sandalye ile konsere gelen bir engelli hayranının yanına giden Ceceli, minik hayranı ile düet yaptı. Engelli kızın mutluluğu gözlerinden okunurken, festivalin bu akşamki konuğu ise, ünlü şarkıcı Atiye olacak.