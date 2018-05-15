Müteahhitleri faiz indirimi heyecanı sardı

Yüzde 1.35’lere varan konut kredisi faiz oranları, Ziraat Bankasının önderliğinde başlatılan kampanya ile yüzde 0.98’e düşürüldü. Alınan bu kararı memnuniyetle karşılayan müteahhitler, faiz indirimlerinin devamını beklediklerini dile getirdiler. Eskişehirli müteahhitlerinden Cevdet Kılıç, faiz indirimi kararını duyduklarında çok sevindiklerini söyledi. Bankaların, mevcut faiz sistemiyle yüksek kazançlar elde ettiklerini vurgulayan Kılıç, “Faizlerin yükselmesiyle inşaat sektörü tamamen durma aşamasına gelmişti. Bundan dolayı daire satamıyorduk. Ama faizlerin düşmesiyle sektöre bir heyecan geleceğine inanıyoruz. İnşaat sektörü canlanacak inşallah. Satamadığımız daireleri satacağız. Sadece müteahhitler olarak bakmamak lazım buna. Konut almak isteyip de faizlerin yüksek olmasından dolayı konut alamayan vatandaş da tabii ki buna sevinecek. Dairesini alacak, yastık altındaki parayı çıkaracak, daire alacak, dükkan alacak. Onun için gayet iyi oldu. Faizler, yüzde 1.35’lerden yüzde 0.98’lere indi. Tabii ki daha inmesini istiyoruz. Buradaki en iyi parayı bankalar kazanıyor. Bankanın zaten herhangi bir kaybı yok. Mülki teminatı alıyor ve vatandaşa kredilendirme yapıyor. Vatandaş daireyi bizden 100 liraya alıyorsa 40 lirasını bankaya faiz olarak ödüyor. Banka bizden daha çok kazanıyor. Bankanın bir kaybı yok. Onun için bankaların biraz daha faizi düşürmesi ile ülkenin canlanacağını, daha refah bir seviyeye geleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Faiz kararını duyduğumuzda heyecanlandık”

Türk ekonomisinin hareketlenmesinde, inşaat sektörünün her zaman başrol oynadığını dile getiren Kılıç, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Faiz kararını duyduğumuzda heyecanlandık tabii ki. Niye heyecanlanmayalım? Bu ülkenin canlanmasında, hareketliliğinde en fazla etkiyi yapan sektör, inşaat sektörü. İnşaat sektörünün hareketlenmesi demek, bütün sektörleri canlandıracaktır. Çok sevindik. İnşallah da bundan sonra yastık altındaki paraları vatandaşlarımız çıkarır. Yatırıma geçerler. İhtiyacı olan evini alır, yatırımcı yatırımını yapar. Hepimiz için çok iyi olur.”