Mutfak dolabından tombala makinesi çıktı

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda, mutfak dolabının arkasında bulunan gizli bölmeden tombala makinesi çıktı.

Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen Hoşnudiye Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları arama sırasında mutfak dolabının arkasında bulunan gizli bölmede saklanan tombala makinesini buldu. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.