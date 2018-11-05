Mutfak tüpünden kumar ekipmanı çıktı

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı kumar operasyonunda, mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş ekipmanlar bulundu. Daha önce tavan arası, kalorifer peteği ve mutfak dolabının ardından son olarak tüp içerisine kurulan düzenek 'pes' dedirtti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından, kentte kumar oynatılan dernek ve bitirimhane olarak kullanılan iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arifiye Mahallesi Tanış Sokak'ta bulunan bir dernek binasına düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 34 kişi ile dernek yöneticisi 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, dernek binasında yaptığı aramalarda, operasyon sırasında delilleri yok etmek amacıyla tüpün içerisine gizlenmiş vaziyette çok sayıda tombala ve kumar ekipmanı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 34 kişi, kumar oynadıkları gerekçesiyle 259'ar TL olmak üzere toplam 8 bin 806 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı. Dernek yöneticisi 2 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Oluşturulan özel ekip tarafından, yılın 11 ayında 6 bin 820 kişiye toplamda 1 milyon 766 bin 380 lira idari para cezası kesildi.