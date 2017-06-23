Müzeler bayramın ikinci gününden itibaren açık olacak

gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için Odunpazarı’na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir’de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları müzeleri gezme imkânı sunuyor. Müzeler bayram tatili boyunca sadece bayramın birinci günü kapalı olacak. Müzeleri gezmek isteyen vatandaşlar, 24 Haziran 2017 Cumartesi günü (arife günü) 14.00’e kadar, bayram da ise bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi ve Lületaşı Müzesi’ni gezebilecek. Müzeler, 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Turizm ofisi de açık olacak

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan Turizm Ofisi de bayramda vatandaşa hizmet etmeye devam edecek. Sadece bayramın birinci günü kapalı olacak olan Turizm Ofisi, arife günü ve bayramın ikinci günden itibaren hizmet vermeye devam edecek.