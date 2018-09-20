Müziğin yıldızları Eskişehir'de buluşuyor

Türk müziğinin yıldız isimleri, Eskişehir'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek ‘Milyonfest'te bir araya gelecek.

Geçen Mayıs ayında düzenlenen ve binlerce gencin doyasıya eğlendiği “EskiFest” in ardından 27-30 Eylül tarihleri arasında bir kez daha MilyonFest Eskişehir‘i gerçekleştiriyor.

Bir önceki etkinlikte yoğun yağışın ardından çamurdan korunmak için kendilerini poşetlere sarararak doyasıya eğlenen katılımcılar renkli görüntülere sahne olarak hafızalarda yer etmişti. Yağmurlu hava ve yoğun fırtınaya rağmen konser alanını terk etmeyen binlerce gence ev sahipliği yapan 'EskiFest' yurt dışındaki dev festivalleri aratmamıştı.

Umut Kuzey öncülüğünde gerçekleştirilecek festival, bir kez daha Türk rock müziğinin sevilen isimlerini müzikseverlerle buluşturacak. Athena'dan Pentagram'a; Şebnem Ferah'tan Manga'ya; MFÖ'den Selda Bağcan'a; Teoman'dan Hayko Cepkin'e pek çok isim Eskişehir Mola Tesislerinde sahne alacak.