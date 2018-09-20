İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müziğin yıldızları Eskişehir'de buluşuyor

Türk müziğinin yıldız isimleri, Eskişehir’de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek ‘Milyonfest’te bir araya gelecek.

Türk müziğinin yıldız isimleri, Eskişehir'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek ‘Milyonfest'te bir araya gelecek.


Geçen Mayıs ayında düzenlenen ve binlerce gencin doyasıya eğlendiği “EskiFest” in ardından 27-30 Eylül tarihleri arasında bir kez daha MilyonFest Eskişehir‘i gerçekleştiriyor.


Bir önceki etkinlikte yoğun yağışın ardından çamurdan korunmak için kendilerini poşetlere sarararak doyasıya eğlenen katılımcılar renkli görüntülere sahne olarak hafızalarda yer etmişti. Yağmurlu hava ve yoğun fırtınaya rağmen konser alanını terk etmeyen binlerce gence ev sahipliği yapan 'EskiFest' yurt dışındaki dev festivalleri aratmamıştı.


Umut Kuzey öncülüğünde gerçekleştirilecek festival, bir kez daha Türk rock müziğinin sevilen isimlerini müzikseverlerle buluşturacak. Athena'dan Pentagram'a; Şebnem Ferah'tan Manga'ya; MFÖ'den Selda Bağcan'a; Teoman'dan Hayko Cepkin'e pek çok isim Eskişehir Mola Tesislerinde sahne alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.