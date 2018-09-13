Müzik ziyafeti devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 12. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konser programları, vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konserlere Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyor. Sempozyum kapsamında müzikseverler için sahneye çıkan isim bu kez Mesut Yanardağ oldu. Yanardağ, yaklaşık 1 saat süren konser programında sevilen şarkıları seslendirdi. Seslendirdiği eserleri Eti Eski Fabrika alanını dolduran müzikseverler ile birlikte söyleyen Yanardağ, izleyicilerden tam not aldı. Konsere katılan vatandaşlar konser programları ile keyifli akşamlar geçirdiklerini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.