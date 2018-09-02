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02 Eylül 2018 14:33

Nabi Avcı’dan ’Eğitim Başkenti’ toplantısı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof.

Nabi Avcı’dan ’Eğitim Başkenti’ toplantısı

02 Eylül 2018 14:33

Dr. Nabi Avcı, ’Eskişehir 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkanti’ toplantısı kapsamında partili belediye başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.


Toplantıya Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı. Türk Dünyası Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti kapsamında Eskişehir’de yapılacak çalışmalarla ilgili belediye başkanları ve ilçe başkanlarına bilgi verdi. Avcı, 2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti ile Eskişehir’e kazandırılan eserler ve verilen hizmetler gibi 2019 Eğitim Başkenti ile de Eskişehir’in ilçeleri ile beraber birlikte hizmetlere devam etmeleri gerektiğini söyledi.




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