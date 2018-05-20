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20 Mayıs 2018 14:44

Naci Şakar güven tazeledi

Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı, 10.

Naci Şakar güven tazeledi

20 Mayıs 2018 14:44

dönem genel kurulunda mevcut başkan Naci Şakar, tek liste ile seçime girerek güven tazeledi.


Bir otelde yapılan genel kurulda konuşan Vakıf Başkanı Naci Şakar, 1991 yılında bu yana Eskişehir’e hizmet eden Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV)’in kuruluş amacının hemşehriler arasında birlik ve beraberlik içinde tarih ve kültür değerlerini yaşatmak, eğitim konusunda önderlik yapan Ata diyarını kamuoyuna ve genç kuşaklarına tanıtmak olduğunu söyledi. SEV üyeleri de, yeniden başkanlığa seçilen Şakar’a yeni döneminde başarılar diledi.


Yapılan seçim sonucunda Naci Şakar başkanlığındaki SEV’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:


“Naci Şakar, Bekir Kalır, Sezgin Demir, Murat Barış, Murat Kara, Yasin Atışkan, Hakan Bekler, Ziya Kandilci, İbrahim Ünver ve Mustafa Altın.”




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