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08 Haziran 2018 15:08

Narkotik ekipleri mahallelerde göz açtırmıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında mahallelerde yürütülen çalışmalar neticesinde 1 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekipleri mahallelerde göz açtırmıyor

08 Haziran 2018 15:08


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi’nde uyuşturucuyla mücadeleye çalışmalar yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 1’i uyuşturucu satıcısı 1’i de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1,63 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 20 adet dolu kartuş ele geçirildi.


Ayrıca yakalanan 1 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.




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