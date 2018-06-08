Narkotik ekipleri mahallelerde göz açtırmıyor

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi’nde uyuşturucuyla mücadeleye çalışmalar yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 1’i uyuşturucu satıcısı 1’i de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1,63 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 20 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 1 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.