Narkotik’ten bir günde 4 farklı uygulama

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerden görevlendirilen polisler, 4 farklı uygulamaya imza attı. NARKO-PARK, NARKO-İLÇE, NARKO-METRUK ve NARKO-SOKAK uygulamaları, risk analizine göre Eskişehir’de belirlenen alanlarda yapıldı. NARKO-PARK uygulaması kapsamında 10 bölgede 80 polisin katılımı ile belirlenen parklarda yapılan çalışma yapıldı. NARKO-İLÇE uygulaması çerçevesinde 12 taşra teşkilatının sorumluluk bölgesinde bulunan 14 bölgede 115 polis ile çalışmalar tamamlandı. NARKO-METRUK uygulamasında 158 polis ile önceden tespit edilen 56 adet metruk binada çalışmalar gerçekleştirildi. NARKO-SOKAK uygulamasında ise, 206 polisin katılımı ile denetimler sonuçlandı.

"Toplam 25 bin 375 lira para cezası uygulandı"

Toplam 559 polisin katılımıyla yapılan 4 farklı uygulama sonucunda; toplam bin 823 şahıs, 328 araç, 20 park, 12 ilçe, 56 adet metruk bina ve sokak denetlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak işlemleri yapılırken, 3 şahsa "Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak" suçundan, 1 kişiye ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Şahısların yapılan üst ve araç aramalarında 6 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 7 gram metamfetamin, 0,22 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sorgulanan toplam 328 araç içerisinde 1 araç trafikten men edilirken; 10 araç, 1 motosiklet ve 5 ehliyetsiz sürücüye toplam 25 bin 375 lira para cezası uygulandı.