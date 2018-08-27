Narkotim uyuşturucu satıcısının ‘zulasını’ patlattı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın uyuşturucu maddeyi sakladığı zula tabir edilen yerde ve ikametinde yapılan aramalar neticesinde, 5 adet çorap içerisine sarılı vaziyette toplam 520,79 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadından ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin ise 52 bin TL olduğu belirtildi. T.Y. ve uyuşturucudan aranan O.T. emniyetteki sorguları akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.