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27 Ağustos 2018 11:16

Narkotim uyuşturucu satıcısının ‘zulasını’ patlattı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir kadın yakalanırken, çoraplar içine zulalanmış 52 bin liralık bonzai maddesi ele geçirildi.

Narkotim uyuşturucu satıcısının ‘zulasını’ patlattı

27 Ağustos 2018 11:16


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın uyuşturucu maddeyi sakladığı zula tabir edilen yerde ve ikametinde yapılan aramalar neticesinde, 5 adet çorap içerisine sarılı vaziyette toplam 520,79 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadından ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin ise 52 bin TL olduğu belirtildi. T.Y. ve uyuşturucudan aranan O.T. emniyetteki sorguları akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.




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