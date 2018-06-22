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22 Haziran 2018 11:03

Narkotim zehir tacirlerine geçit vermiyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanarak gözatına alınan 7 şahıstan 2’si adliyeye sevk edildi.

Narkotim zehir tacirlerine geçit vermiyor

22 Haziran 2018 11:03


Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen planlı çalışma kapsamında, 1’i Aydın’ın Kuşadası ilçesinde olmak üzere uyuşturucu madde satıcısı 2 şahıs ve uyuşturucu madde kullancısı 5 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada ise, toplam 3,86 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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