Narkotim zehir tacirlerine geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen planlı çalışma kapsamında, 1’i Aydın’ın Kuşadası ilçesinde olmak üzere uyuşturucu madde satıcısı 2 şahıs ve uyuşturucu madde kullancısı 5 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada ise, toplam 3,86 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.