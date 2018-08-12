Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gazipaşa, Fevziçakmak ve Yeşiltepe mahallelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Temmuz tarihinde alınan soruşturma izni ile başlatılan operasyonlar, 10 Ağustos tarihinde 12 sokak satıcısının yakalanması ile sonlandırıldı. Soruşturma süresince toplam 38 şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonlara İHA’lar da katıldı

Ayrıca, 10 Ağustos tarihinde toplam 200 polis ve İHA’ların kullanıldığı operasyonda, Özel Harekat Polisleri ile eş zamanlı 16 adrese girildi ve toplam 14 (3’ü suça sürüklenen çocuk) (2 şahıs Ankara’da ekipler tarafından yakalandı) şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise toplam 67,93 gram sentetik kannabinoid maddesi (Bonzai), 9 adet lyrica hap sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 0,50 gram skunk uyuşturucu maddesi, 6 adet bonzai çoğaltımında kullanılan çakmak gazı, 2 adet bonzai çoğaltımında kullanılan sinek ilacı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 51 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, 2 şahsa ehliyetsiz araç kullanmak ve araç kullandırmak suçlarından 4 bin 36 Türk Lirası ve sigortasız araç kullanmak suçundan 108 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Şahsın uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan arandığı anlaşılıp gerekli işlemler yapıldı. Yakalanan 14 uyuşturucu satıcısı şüphelileri hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.