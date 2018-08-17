Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 11:11

Narkotimin gözdelerinden ’Cankız’ iş başında

Eskişehir’de yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotimin gözdelerinden ’Cankız’ iş başında

17 Ağustos 2018 11:11


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Hasan Polatkan Havalimanı’nda yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde kontroller gerçekleştirildi. Narkotimin gözbebeklerinden uyuşturucu madde arama köpeği ’Cankız’ bir valizi kokladıktan sonra tepki vermeye başladı. Bunun üzerine belirlenen valizlerde yapılan aramalarda ilaç kutularının arasında gizlenmiş toplam 21 gram esrar ele geçirildi.


Öte yandan gözaltına alınan bir şüpheli hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç