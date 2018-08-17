Narkotimin gözdelerinden ’Cankız’ iş başında

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Hasan Polatkan Havalimanı’nda yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde kontroller gerçekleştirildi. Narkotimin gözbebeklerinden uyuşturucu madde arama köpeği ’Cankız’ bir valizi kokladıktan sonra tepki vermeye başladı. Bunun üzerine belirlenen valizlerde yapılan aramalarda ilaç kutularının arasında gizlenmiş toplam 21 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan bir şüpheli hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.