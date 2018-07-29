Nohut üreticisi verimden bu yıl memnun

Seyitgazi ilçesine bağlı İdrisyayla Mahallesi’nde nohut üreten Sami Başkaya, ilk hasat ürünlerini almaya başladı. Tam olarak hasadın 10-15 gün sonra gerçekleşeceğini belirten Başkaya, verimden umutlu olduklarını dile getirdi. Verimde yaşanacak artışın fiyatlara da yansıyacağını kaydeden Başkaya, "Biz aslında tam olarak ticaret amaçlı ekmiyoruz. Ama ürün fazla olunca satışını da gerçekleştiriyoruz. Yıllardır az da olsa yeşil nohut ekiyoruz. Diğer köylerimizde çok eken oldu. Fakat verim alınamadığı için onlar bu yıl ekmedi. Geçen yıllarda da ektik ve 2-3 sene boyunca verim alamadık. Yağışlardan ve ters rüzgarlar nohudu kurutuyor. Çok yağış nohudun tuzunu yıkıyor ve nohut gelişemiyor, kuruyor. Bu sene daha iyi olacak, bunu görebiliyoruz. Geçen sene çok ürün alamadığımız için sadece çevremizdeki insanlara satabildik ve 12-13 liradan gitti. Bu sene fazla üretim olursa fiyatlar da düşebilir. Fakat buralarda yeşil nohut üretmek gerçekten çok meşakkatli bir iş. Yaban hayvanlarından dolayı nohudun başını bekliyoruz. Beklemezsek zaten ürün alamıyoruz. 2 ay boyunca tarladan çıkmadık. Verim almamız için yaban hayatının kontrol altına alınması gerekiyor. Bizim burası kırsal zaten, çok verim alamıyoruz, bir de üstüne yaban hayvanları geliyor. Bu sorunlar çözülse verim de, eken de artacak. Şimdi nohutlar yeşerdi ve hasadı 10-15 gün sonra başlayacak" dedi.