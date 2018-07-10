Nüfus azlığından dolayı Han’a doğalgaz gitmeyecek

Eskişehir 2018 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda bir araya gelen il müdürleri, belediye başkanları ve kurum başkanları koordinasyonda yaşanan sıkıntıları dile getirdiler. Bu sırada söz alan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, bütün müracaatlara rağmen ilçeye bir türlü doğalgazın getirilmediğini söyledi. Başkan Şanlı’nın açıklamalarına cevap veren ESGAZ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, "Han’a doğalgazın gitmesi 20 milyon lira maliyetinde olacak. Bin civarı nüfuslu bir yere o maliyeti yapamıyoruz. 10 bin ila 20 bin nüfuslu yerlere doğalgazı götürebiliyoruz. Devlet buna müsaade ediyor" dedi.

"Bizim gönderdiğimiz evraklar bürokrasinin tozlu yollarında gidip geliyor"

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Şanlı ise, yaşanan durumu değerlendirerek, "Seçildiğimiz günden bu yana Han ilçesinde yaşayan vatandaşların sürekli doğalgaz talebi var. Biz de burada ESGAZ’a ve Ankara’da BOTAŞ ile Enerji Piyasası Kurulu’na gerekli müracaatlarımızı ettik. Bizim gönderdiğimiz evraklar bürokrasinin tozlu yollarında gidip geliyor. Bize de bir yanıt verilmiyor. Oysa ki şu andaki hükümet yetkilileri defalarca söz verdi. Seçim zamanında bütün ilçelerin doğalgaza kavuşacağını belirttiler. Bu sonuçla Türkiye’de insanların siyasetçilere inanırlığı kalmadı. Bizim Han’ın özelliği, nüfusun 5-6 kat fazlası İstanbul Kartal’da yaşamaktadır. Eskişehir’de de bu oran fazladır. Havalar soğuduğu sırada insanlarımız Han’ı terk ediyor. Bu nedenle insanların Han’ı terk etmemesi için buna çözüm bulmamız gerekiyor. Doğalgaz ve diğer sosyal imkanların Han’a da sunulması gerekiyor. Ben yetkilileri duyarlı olmaya ve Han ilçemize sahip çıkmaya çağırıyorum" diye konuştu.