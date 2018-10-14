Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci hakkında konuştu

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, “Cemal Kaşıkçı'nın herhangi bir yerden ortaya çıkmasını bekleriz, temenni ederiz, dua ederiz” dedi.

Birtakım ziyaretler sebebiyle Eskişehir'e gelen Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Kurtulmuş, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Filistin meselesinin insanlığın ortak meselesi olduğuna değinen Kurtulmuş, “Şimdi önümüzde Menbiç'te bir süreçle karşı karşıyayız. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri ile baştan beri yapılan pazarlıklarda verilen sözler bir şekilde yerine gelmemiş, PYD ve YPG ile mücadele tabiri caizse zamana yayılarak sulandırılmıştır. Maalesef İsrail'in Filistin halkına göstermiş olduğu yeni şiddet evresidir. Tamamen bütün rasyonalitesini kaybetmiş, başından itibaren hiçbir insani ve vicdani kaygısı olmayan ama tabiri caizse çıldırmış bir tonda sivil milisleri kullanarak, gerektiğinde kendi askeri gücünü kullanarak, gerektiğinde bomba kullanarak, gerektiğinde sahici mermiler kullanarak Filistin halkına karşı inanılmaz, dayanılmaz bir baskı ve zulüm dönemine geçtiler. Filistin meselesinin insanlığın ortak meselesi olduğunu bir kere daha ifade edip sadece bir gazetecinin kaybolması meselesinden çok daha büyük bir olaydır” diye konuştu.

"En ufak detaya kadar titizlikle inceliyor"

Cemal Kaşıkçı hakkında da konuşan Numan Kurtulmuş, “2018 yılının sonunda dünyanın en büyük metropollerinden birisinde yine dünyanın önemli ülkelerinin birisinin konsolosluğu içinde bu olay ortaya çıkıyor. Bizim gençliğimizin çocukluğumuzun soğuk savaş dönemlerini hatırlatan vahim bir olaydır. Bu son derece ürkütücü bir tablodur. Türkiye olarak burada en ufak bir müsammahanın içinde olmayacağımızın bilinmesini bir kere daha ifade etmek isteriz. Her hangi bir bilgi, somutlaşmış net bir bilgi olduğu takdirde bu dünya kamuoyuna paylaşılacaktır. Tabiri caizse İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda ne olup bittiğini dünya nefesini tutmuş birinci haber olarak bunu izliyor. Çünkü benim taşıdığım endişeyi insanların çok büyük bir kısmı taşıyor. Neden, acaba böyle kirli pasaklı casus filmlerine benzer o eski cinayet senaryoları tekrar gündeme getiriliyor. Ümit ederiz ki öyle değildir. Cemal Kaşıkçı'nın herhangi bir yerden ortaya çıkmasını bekleriz, temenni ederiz, dua ederiz. İstihbarat birimlerimiz, ilgili bütün birimlerimiz en ufak detaya kadar titizlikle inceliyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş şunları söyledi;

"Filistin konusunda Türkiye gerçekten mükemmel bir liderlik ortaya koydu. Biliyorsunuz insan İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın iki kez İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Türkiye'de topladı. Bu anlamda Filistin meselesinde son yıllarda İslam dünyasında yeniden bir ilgi alaka, uyanma başlamıştır. İslam dünyasının hakları arasında zaten tereddütsüz bir şekilde Filistin'e destek vardır. Filistin meselesinin dünya barışının kilidi olduğunu dünyaya çok daha net bir şekilde anlatmamız lazım. Ortadoğu'da barış olmadan dünya barışına kavuşamayız. O kapının kilidi de Filistin meselesidir. Hatta Filistin değil İsrail meselesidir.”