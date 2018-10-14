İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Numan Kurtulmuş'tan şehit evi ziyareti

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Batman’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün baba ocağını ziyaret ederek başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Batman'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün baba ocağını ziyaret ederek başsağlığı diledi.


Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Numan Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Daha sonra buradan ayrılan Kurtulmuş, Batman'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Eskişehirli Neşet Gök'ün baba ocağını ziyaret etti. Burada bir süre aile ile sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra aile ile birlikte fotoğraf çektirdi. Baba Turan Gök, ziyarette Numan Kurtulmuş ile konuştuğu esnada şehidin kardeşini göstererek, "Abisinin yolundan gidecek. O da abisini takip edecek. Fırsat vermeyeceğiz artık. Onlar bir tanemizi şehit alırlarsa biz bin tane oluruz. Daha çok birlik beraberlik içinde oluruz. Bölemezler hiçbir zaman" ifadelerini kullandı.


Numan Kurulmuş, daha sonra başsağlığı dileyerek AK Parti İl Binasına gitmek üzere şehit evinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.