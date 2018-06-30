O ailenin harabeye dönen evi onarılıyor

Basında yer alan haberler üzerine harekete geçen Odunpazarı Belediyesi, hastalık, sakatlık ve kötü koşullar altında yaşam mücadelesi veren baba ve oğlun evini elden geçiriyor.

Yıkık duvarları, kırılmış pencereleri, çökmüş zeminleri, banyo ve tuvaleti olmayan bir evde kalan baba Fehmi Özden (64) ve oğlu Murat Özden’in (34) yürekleri burkan yaşam öyküsü basında yer alan haberlerin ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Harabe haline dönen evlerinde günlerini geçiren baba-oğul, kötü yaşam koşulları adeta yürekleri sızlattı. Zor günler geçiren Özden ailesi, kaderlerine terk edilmiş halde yardım beklerken, Odunpazarı Belediyesi harekete geçti. Çıkan haberler üzerine Başkan Kazım Kurt’un talimatıyla harekete geçen Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkık evde çalışmalara başladı. İncelemelerde bulunan ekipler, onarılması ve baştan yapılması gereken yerleri tespit etti. Daha sonra görevliler, evin iç ve dış boyasını, tavan takviyesini, fayans işlerini ve tuvalet onarımını için çalışmalara başladı. Baba Fehmi Özden’in dengesini kaybedip düşerek kalça kemiğini kırdığı çökmüş balkon da baştan yapılmak üzere ekipler tarafından yıkıldı. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Olcay Özkan, çalışmaların birkaç gün içerisinde bitirileceğini belirtti.

“Binayı yaşanılacak hale getirdik”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Özkan, “Çıkan haber üzerine ilgili bina incelendi. Yapılması gereken işlemleri çıkarttık. Giriş merdiveni, balkon olarak kullanılan yer berbat vaziyetteydi. Orasını komple yıktık, betondan tekrar yaptık. Dış boyası, iç boyası yapıldı. Binanın içerisinde bağlantı çatı olduğu için tavanlar kontrplakla takviye yapıldı. Tuvaleti yoktu, klozet kondu ve fayans işini yaptık. Binaya güçlendirme yaptık bir nevi. Yani yaşanılacak hale getirdik. Tabi bu da gazete haberleri üzerine yoksa bizim belediye olarak böyle evi yanan insanlar oluyor. Onlara da aynı şekilde yardımlarımız oluyor. Bu haber üzerine de bu vatandaşa elimizden gelen belediye olarak yardımlarımızı yaptık. 1-2 gün içerisinde geçerler. İşimiz bittikten sonra bir de temizlik ekibi yollayacağız. Tabi sıva boya onların şeyinden. Bir de binanın içerisi süpürülecek, temizlenecek ondan sonra daha sağlıklı bir yaşama kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fen İşleri ekipleri, yapılan çalışmalar nedeniyle evlerinden ayrılan Özden ailesi, evlerinin onarımı sonra evlerine dönebilecek.