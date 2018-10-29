Oda Müziği Konserlerinin ilki verildi

Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen Oda Müziği Konserleri kapsamında sezonun ilk konserini Lal Kuartet verdi. Hayat-sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen konsere, Odupazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ile çok sayıda müziksever katıldı. Cumhuriyet coşkusu Lal Kuartet konserine de yansıdı. Lal Kuartet, konser sonunda İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı'nı çaldı. Konseri dinleyenler ise ellerindeki bayraklar ile marşlara eşlik etti. Ezgi Gönlüm Yalçın, Yılmaz Lekesizgöz, Burcu Yazıcı ve Emel Önen'den oluşan Lal Kuartet grubu, konseri izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Konser sonrasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Lal Kuartet grubuna verdikleri konser için teşekkür etti. Cumhuriyet Bayramı'nın Eskişehir'de coşkuyla kutlandığını belirten Başkan Kurt, “Türkiye; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.