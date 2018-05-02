Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 14:42

’Oda Müziği’nde sahne çocukların

Odunpazarı Belediyesi, ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’ne hız kesmeden devam ediyor.

’Oda Müziği’nde sahne çocukların

02 Mayıs 2018 14:42


Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşen ’Resital ve Oda Müziği Konser Serisi’nde bu kez sahne çocuklarındı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un katıldığı konsere, Eskişehirli sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Resital ve Oda Müziği Konser Serisinde; Ele Yalçın, Evren Basmacıoğlu, Meriç Duran, Birce Ekemen, Betül Yetim, Nisa Duru Tarkan, Irmak Ergünay, Ela Utaş, Beren Görücüoğlu, Yağmur Tuna, Gökçe Çağlar, Zeynep Ceylin Şanlı, Arda Sızanlı, Efe Atay, Feri Sakarya, Duygu Kömür, Azra Kaya, Öykü Güneç, Ezgi Özütürk yer aldı. Piyano, viyolonsel, keman ve viyole çalan çocuklar, dinleyicileri mest etti.


"Eskişehir’de daha çok Duygu, Çağdaş, Yağmur yetişsin istiyorum"


Konser sonunda konuşan Başkan Kurt, “Müziğin insanları birleştirdiği bir noktadayız. Bilimi, sanatı önemseyen yönetimler, çağdaş yönetimler olur. Çağdaş uygarlığı yakalar. Zaten bu çocukların çoğalması, bizi duygulandırıyor. Çocuklarımıza sahip çıkarak, her türlü desteği vermek zorundayız. Sizlere, ailelere, velilere teşekkür ediyorum. Daha çok burada müzik dilemeye gelenlere teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak biz, bu konuda ciddi adımlar atamaya hazırız. Eskişehir’de daha çok Duygu, Çağdaş, Yağmur yetişsin istiyorum. Katkılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Sanat ve tasarım öğrencilerinden Kazım Kurt’a teşekkür plaketi


Konser sonrasında Eskişehir’de eğitim gören Sanat ve Tasarım öğrencileri, kendilerine her zaman destek veren Kazım Kurt’a plaket takdim etti. Öğrenciler, “Müzik bir şekilde bizim içimize sığınıyor ve hayal gücümüzü, düşüncelerimizi, davranışlarımızı etkiliyor. Biz de bunun gücünü yaptığımız tasarımlarda olumlu anlamda görüyoruz. Bunun için de size teşekkür ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç