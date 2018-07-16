Ödüllü şair ve besteci Şadiye Özkır Türker vefat etti

Vefatı duyuran ve usta şair ve besteci ile ilgili bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 85 yaşındaki şair ve bestekâr Şadiye Özkır Türker’in, 13 Temmuz’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, açıklamasının bir bölümünde, "2015 yılında Yunus Emre Şiir Ödülü’ne lâyık görülen 85 yaşındaki şair ve bestekâr Şadiye Özkır Türker’i, tedavi gördüğü hastanede kaybettik. 1933 yılında Uşak’da doğan Şadiye Özkır Türker’in “Tut Elimden” (1993), “Yurdum ve Duygum” (1999) isimli iki şiir kitabı, çok sayıda bestelediği eserleri ve ödülleri bulunmaktadır. 7. Eskişehir Yunus Emre Şiir Buluşması ve Yunus Emre Ödülleri Töreni’nde, Yunus Emre Şiir Ödülü’ne lâyık görülmüştü. Özkır, Eskişehir Cevdet Duru Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Mekânı cennet olsun inşallah” diye belirtti.