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04 Temmuz 2017 10:36

Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İsveç’e gitti

Erasmus + Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri ile ilgili Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Ebelik Hizmetlerinin Sunumunda Avrupa Standartlarına Ulaşma’" projesi kapsamında meslek dersi öğretmenleri ve öğrencileri Stockholm’de gözlem yapmak üzere İsveç’e gittiler.

Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İsveç’e gitti

04 Temmuz 2017 10:36


Proje mesleki ve bireysel anlamda katılımcılara iyi yönde katkı sağlamak amacıyla gelişmiş bir ülkede ebelik hizmetlerini gözlemlemek, çalışmalarını yerinde deneyimlemek, ev sahibi ülkelerdeki gebe muayenesi ve takip sistemleri ile aile planlaması yöntemlerinin sunumunu izlemek, normal doğum eyleminin sezaryana tercih edilme bilincinin artırılmasını hedefliyor. Ayrıca mesleği uygulamada evrensel bir bakış açısı oluşturmak, AB ülkelerinde istihdam edilmelerini artırmak, dilsel yeterliliklerini ve türler arası diyaloğu arttırmayı da amaçları arasında yer alıyor. Öğrenciler, "Yaşam Boyu Eğitim Stratejisi Felsefesi" oluşturup farkındalık oluşturarak katılımcıların kendilerine güven, değerlilik duygusunu geliştirip kendilerine inanmalarını ve hedeflerini yükseltmeleri sağlanacak.


Proje çalışmaları Okul Müdürü Hüseyin Baş koordinatörlüğünde meslek dersleri öğretmeni Nezahat Perçem ve Hülya Kuşcu tarafından yürütülüyor.




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