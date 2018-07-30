Odunpazarı atletizmde başarıya doymuyor

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 1946-56 ve 1964-68 yılları arasında başkanlığını yapan unutulmaz spor adamı anısına yapılan Ali Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali’nde Ankara’da yarışan Odunpazarı Atletizm takımı başarılara imza attı. Festivalde yapılan yarışmalarda 2003’lü erkekler grubunda Aytekin Zımba 1’inci olurken aynı zamanda 100 metre engelli ve uzun atlama 1’incilik 100 metre koşuda 2’ncilik aldı. Üçlü branşlar sonucu 2005’li kızlar grubunun birincisi Busenur Yurtyapan aynı zamanda 60 metre engelli yarışında, yüksek atlama yarışında ve fırlatma topu yarışmasında 1’inci oldu. 2003’lü kızlar grubunun 1’incisi Zeynep İpoğlu olurken aynı zamanda İpoğlu, 100 metre engelli ve uzun atlama yarışlarında 1’incilik, 100 metre yarışında 2’ncilik aldı. 2004’lüler kategorisinde yarışan Rüveyda Sarıkan grubun 3’üncüsü olurken, 100 metrede 2’ncilik, 200 metrede 1’incilik ve uzun atlama da 2’ncilik aldı. 2005’lilerin 3’üncüsü olan Aleyna Erarslan ise aynı zamanda 1500 metrede 2’ncilik derecesi elde ederken 60 metrede 3’üncülük aldı. Sporculardan Gökçe Birel engelli koşuda 2’ncilik başarısı alırken, Arda Karaca ise gülle atmada 1’inci oldu.